Wizarre Scroll (SCRL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00200883$ 0.00200883 $ 0.00200883 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -0.74% Promjena cijene (7D) -0.74%

Wizarre Scroll (SCRL) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SCRLtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SCRL je $ 0.00200883, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SCRL se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -0.74% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Wizarre Scroll (SCRL)

Tržišna kapitalizacija $ 16.53K$ 16.53K $ 16.53K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 30.65K$ 30.65K $ 30.65K Količina u optjecaju 4.52B 4.52B 4.52B Ukupna količina 8,375,974,630.849999 8,375,974,630.849999 8,375,974,630.849999

Trenutačna tržišna kapitalizacija Wizarre Scroll je $ 16.53K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SCRL je 4.52B, s ukupnom količinom od 8375974630.849999. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 30.65K.