Wizarre Scroll Logotip

Wizarre Scroll Cijena (SCRL)

Neuvršten

1 SCRL u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Wizarre Scroll (SCRL)
Wizarre Scroll (SCRL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00200883
$ 0.00200883$ 0.00200883

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-0.74%

-0.74%

Wizarre Scroll (SCRL) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SCRLtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SCRL je $ 0.00200883, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SCRL se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -0.74% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Wizarre Scroll (SCRL)

$ 16.53K
$ 16.53K$ 16.53K

--
----

$ 30.65K
$ 30.65K$ 30.65K

4.52B
4.52B 4.52B

8,375,974,630.849999
8,375,974,630.849999 8,375,974,630.849999

Trenutačna tržišna kapitalizacija Wizarre Scroll je $ 16.53K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SCRL je 4.52B, s ukupnom količinom od 8375974630.849999. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 30.65K.

Wizarre Scroll (SCRL) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Wizarre Scroll u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Wizarre Scroll u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Wizarre Scroll u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Wizarre Scroll u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0-4.89%
60 dana$ 0-8.07%
90 dana$ 0--

Što je Wizarre Scroll (SCRL)

Mobile blockchain video game inspired by Worms and Magicka. Allows playing crossplay on mobile and computer. Free-to-play and Play-to-earn combined into one ecosystem.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Wizarre Scroll (SCRL)

Službena web-stranica

Wizarre Scroll Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Wizarre Scroll (SCRL) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Wizarre Scroll (SCRL) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Wizarre Scroll.

Provjerite Wizarre Scroll predviđanje cijene sada!

SCRL u lokalnim valutama

Wizarre Scroll (SCRL) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Wizarre Scroll (SCRL) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SCRL opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Wizarre Scroll (SCRL)

Koliko Wizarre Scroll (SCRL) vrijedi danas?
Cijena SCRL uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SCRL u USD?
Trenutačna cijena SCRL u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Wizarre Scroll?
Tržišna kapitalizacija za SCRL je $ 16.53K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SCRL?
Količina u optjecaju za SCRL je 4.52B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SCRL?
SCRL je postigao ATH cijenu od 0.00200883 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SCRL?
SCRL je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SCRL?
24-satni obujam trgovanja za SCRL je -- USD.
Hoće li SCRL još narasti ove godine?
SCRL mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SCRL predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.