Wizarre Scroll (SCRL) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Wizarre Scroll (SCRL), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Wizarre Scroll (SCRL) Informacije Mobile blockchain video game inspired by Worms and Magicka. Allows playing crossplay on mobile and computer. Free-to-play and Play-to-earn combined into one ecosystem. Službena web stranica: https://wizarre.io Kupi SCRL odmah!

Wizarre Scroll (SCRL) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Wizarre Scroll (SCRL), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 16.43K $ 16.43K $ 16.43K Ukupna količina: $ 8.38B $ 8.38B $ 8.38B Količina u optjecaju: $ 4.52B $ 4.52B $ 4.52B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 30.48K $ 30.48K $ 30.48K Povijesni maksimum: $ 0.00200883 $ 0.00200883 $ 0.00200883 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Wizarre Scroll (SCRL)

Wizarre Scroll (SCRL) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Wizarre Scroll (SCRL) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SCRL tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SCRL tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SCRL tokena, istražite SCRL cijenu tokena uživo!

SCRL Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide SCRL? Naša SCRL stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte SCRL predviđanje cijene tokena odmah!

