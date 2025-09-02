Wicked (WICKED) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00447666$ 0.00447666 $ 0.00447666 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -7.92% Promjena cijene (1D) -11.43% Promjena cijene (7D) -4.23% Promjena cijene (7D) -4.23%

Wicked (WICKED) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, WICKEDtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WICKED je $ 0.00447666, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WICKED se promijenio za -7.92% u posljednjih sat vremena, -11.43% u posljednjih 24 sata i -4.23% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Wicked (WICKED)

Tržišna kapitalizacija $ 166.12K$ 166.12K $ 166.12K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 166.12K$ 166.12K $ 166.12K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Wicked je $ 166.12K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WICKED je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 166.12K.