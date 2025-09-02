WETH Cijena (WETH)
+0.41%
-1.60%
-0.25%
-0.25%
WETH (WETH) cijena u stvarnom vremenu je $4,402.07. Tijekom protekla 24 sata, WETHtrgovalo je između najniže cijene $ 4,248.01 i najviše cijene $ 4,482.63, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WETH je $ 4,950.08, dok je najniža cijena svih vremena $ 82.1.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WETH se promijenio za +0.41% u posljednjih sat vremena, -1.60% u posljednjih 24 sata i -0.25% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Trenutačna tržišna kapitalizacija WETH je $ 9.71B, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WETH je 2.20M, s ukupnom količinom od 2204853.006220729. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 9.71B.
Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz WETH u USD iznosila je $ -71.766231867888.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz WETH u USD iznosila je $ +1,225.3395154710.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz WETH u USD iznosila je $ +3,173.2722183370.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz WETH u USD iznosila je $ +1,760.4471415864817.
|Razdoblje
|Promjena (USD)
|Promjena (%)
|Danas
|$ -71.766231867888
|-1.60%
|30 dana
|$ +1,225.3395154710
|+27.84%
|60 dana
|$ +3,173.2722183370
|+72.09%
|90 dana
|$ +1,760.4471415864817
|+66.64%
What is WETH (Wrapped ETH)? WETH is the tokenized/packaged form of ETH that you use to pay for items when you interact with Ethereum dApps. WETH follows the ERC-20 token standards, enabling it to achieve interoperability with other ERC-20 tokens. This offers more utility to holders as they can use it across networks and dApps. You can stake, yield farm, lend, and provide liquidity to various liquidity pools with WETH. Also, unlike ETH, which doesn’t conform to its own ERC-20 standard and thus has lower interoperability as it can’t be used on other chains besides Ethereum, WETH can be used on cheaper and high throughput alternatives like Binance, Polygon, Solana, and Cardano. The price of WETH will always be the same as ETH because it maintains a 1:1 wrapping ratio. How to Wrap ETH? Custodians wrap and unwrap ETH. To wrap ETH, you send ETH to a custodian. This can be a multi-sig wallet, a Decentralized Autonomous Organization (DAO), or a smart contract. After connecting your web3 wallet to a DeFi exchange, you enter the amount of ETH you wish to wrap and click the swap function. Once the transaction is confirmed, you will receive WETH tokens equivalent to the ETH that you’ve swapped. On a centralized exchange, the exchange burns the deposited ETH and mints a wrapped form for you. And when you want to unwrap it, the exchange will burn the wrapped version and mint the ETH on your behalf. What’s Next for WETH? According to the developers, hopefully there will be no future for WETH. According to the website, steps are being taken to update ETH to make it compliant with its own ERC-20 standards.
|Vrijeme (UTC+8)
|Vrsta
|Informacije
|09-02 19:30:00
|Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
|09-01 20:12:00
|Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
|09-01 17:35:00
|Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
|09-01 16:14:00
|Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
|09-01 12:12:00
|Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
|09-01 09:42:00
|Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
