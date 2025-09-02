WETH (WETH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 4,248.01 $ 4,248.01 $ 4,248.01 24-satna najniža cijena $ 4,482.63 $ 4,482.63 $ 4,482.63 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 4,248.01$ 4,248.01 $ 4,248.01 24-satna najviša cijena $ 4,482.63$ 4,482.63 $ 4,482.63 Najviša cijena ikada $ 4,950.08$ 4,950.08 $ 4,950.08 Najniža cijena $ 82.1$ 82.1 $ 82.1 Promjena cijene (1H) +0.41% Promjena cijene (1D) -1.60% Promjena cijene (7D) -0.25% Promjena cijene (7D) -0.25%

WETH (WETH) cijena u stvarnom vremenu je $4,402.07. Tijekom protekla 24 sata, WETHtrgovalo je između najniže cijene $ 4,248.01 i najviše cijene $ 4,482.63, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WETH je $ 4,950.08, dok je najniža cijena svih vremena $ 82.1.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WETH se promijenio za +0.41% u posljednjih sat vremena, -1.60% u posljednjih 24 sata i -0.25% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu WETH (WETH)

Tržišna kapitalizacija $ 9.71B$ 9.71B $ 9.71B Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 9.71B$ 9.71B $ 9.71B Količina u optjecaju 2.20M 2.20M 2.20M Ukupna količina 2,204,853.006220729 2,204,853.006220729 2,204,853.006220729

Trenutačna tržišna kapitalizacija WETH je $ 9.71B, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WETH je 2.20M, s ukupnom količinom od 2204853.006220729. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 9.71B.