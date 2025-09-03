Warena (RENA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00136532 $ 0.00136532 $ 0.00136532 24-satna najniža cijena $ 0.00140952 $ 0.00140952 $ 0.00140952 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00136532$ 0.00136532 $ 0.00136532 24-satna najviša cijena $ 0.00140952$ 0.00140952 $ 0.00140952 Najviša cijena ikada $ 6.71$ 6.71 $ 6.71 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +1.01% Promjena cijene (1D) +0.05% Promjena cijene (7D) -9.46% Promjena cijene (7D) -9.46%

Warena (RENA) cijena u stvarnom vremenu je $0.00138365. Tijekom protekla 24 sata, RENAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00136532 i najviše cijene $ 0.00140952, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RENA je $ 6.71, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RENA se promijenio za +1.01% u posljednjih sat vremena, +0.05% u posljednjih 24 sata i -9.46% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Warena (RENA)

Tržišna kapitalizacija $ 131.24K$ 131.24K $ 131.24K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 138.16K$ 138.16K $ 138.16K Količina u optjecaju 94.99M 94.99M 94.99M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Warena je $ 131.24K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RENA je 94.99M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 138.16K.