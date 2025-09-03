Više o RENA

Warena Logotip

Warena Cijena (RENA)

Neuvršten

1 RENA u USD cijena uživo:

0.00%1D
Grafikon aktualnih cijena Warena (RENA)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 00:39:08 (UTC+8)

Warena (RENA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

+1.01%

+0.05%

-9.46%

-9.46%

Warena (RENA) cijena u stvarnom vremenu je $0.00138365. Tijekom protekla 24 sata, RENAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00136532 i najviše cijene $ 0.00140952, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RENA je $ 6.71, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RENA se promijenio za +1.01% u posljednjih sat vremena, +0.05% u posljednjih 24 sata i -9.46% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Warena (RENA)

Trenutačna tržišna kapitalizacija Warena je $ 131.24K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RENA je 94.99M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 138.16K.

Warena (RENA) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Warena u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Warena u USD iznosila je $ +0.0008958223.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Warena u USD iznosila je $ +0.0011894455.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Warena u USD iznosila je $ +0.0006970958685364831.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.05%
30 dana$ +0.0008958223+64.74%
60 dana$ +0.0011894455+85.96%
90 dana$ +0.0006970958685364831+101.54%

Što je Warena (RENA)

Warena is the first personalized, and #playtoearn #NFT #metaverse game. Warena gives you everything you want from an NFT game. It’s a play-to-earn metaverse that allows you to personalize your in-game characters and interact with characters from other universes like Cat Gunner and Axie Infinity in Warena combat games. Warena features thrilling action-survival gameplay where human and zombie teams face off against each other in a zombie apocalypse scenario. Players can choose to inhabit different lands, trade warriors & NFTs, battle against each other, and play in tournaments. The Warena NFT game will be released in two phases. Phase 1 will take place in Q3 of 2021 and will see the launch of the 2D tower defense game. It’s a survival, player-vs-environment game that will require players to defend against the oncoming army of zombies. Phase 2 is set to launch in Q2 2022 and will unlock the full force of the Warena metaverse with player-versus-player features.

Resurs Warena (RENA)

Službena web-stranica

Warena Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Warena (RENA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Warena (RENA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Warena.

Provjerite Warena predviđanje cijene sada!

RENA u lokalnim valutama

Warena (RENA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Warena (RENA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o RENA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Warena (RENA)

Koliko Warena (RENA) vrijedi danas?
Cijena RENA uživo u USD je 0.00138365 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena RENA u USD?
Trenutačna cijena RENA u USD je $ 0.00138365. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Warena?
Tržišna kapitalizacija za RENA je $ 131.24K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za RENA?
Količina u optjecaju za RENA je 94.99M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za RENA?
RENA je postigao ATH cijenu od 6.71 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za RENA?
RENA je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za RENA?
24-satni obujam trgovanja za RENA je -- USD.
Hoće li RENA još narasti ove godine?
RENA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte RENA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
