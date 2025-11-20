Verse Cijena danas

Trenutačna cijena Verse (VERSE) danas je --, s promjenom od 2.51% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije VERSE u USD je -- po VERSE.

Verse trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 2,019,575, s količinom u optjecaju od 42.95B VERSE. Tijekom posljednja 24 sata, VERSE trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00779169, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, VERSE se kretao +0.21% u posljednjem satu i -15.23% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Verse (VERSE)

Tržišna kapitalizacija $ 2.02M$ 2.02M $ 2.02M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 9.14M$ 9.14M $ 9.14M Količina u optjecaju 42.95B 42.95B 42.95B Ukupna količina 194,389,222,366.0 194,389,222,366.0 194,389,222,366.0

