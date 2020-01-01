Verida Token (VDA) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Verida Token (VDA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Verida Token (VDA) Informacije $VDA is the native utility token for the Verida Network. The Verida Network is the first decentralized database network for owning, storing and controlling private data. It has multi-chain interoperability and is built on decentralized identity. The network is specifically designed to enable fast commits, advanced security and built-in unlimited scalability. $VDA as a storage credit or currency on the Verida Network, creates a data economy enabling secure interactions between accounts to facilitate secure data storage, trusted sharing, fast querying and trusted messaging. Both developers and storage providers to stake its native utility token, $VDA, to participate in the network. Users also pay for their own storage needs in $VDA. Applications may also pay for storage on behalf of their users. Službena web stranica: https://www.verida.network/ Bijela knjiga: https://www.verida.io/whitepaper Kupi VDA odmah!

Verida Token (VDA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Verida Token (VDA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 847.86K $ 847.86K $ 847.86K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 323.33M $ 323.33M $ 323.33M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 2.62M $ 2.62M $ 2.62M Povijesni maksimum: $ 0.11457 $ 0.11457 $ 0.11457 Povijesni minimum: $ 0.002341 $ 0.002341 $ 0.002341 Trenutna cijena: $ 0.00262249 $ 0.00262249 $ 0.00262249 Saznajte više o cijeni Verida Token (VDA)

Verida Token (VDA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Verida Token (VDA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj VDA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja VDA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku VDA tokena, istražite VDA cijenu tokena uživo!

