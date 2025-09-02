Verida Token Cijena (VDA)
Verida Token (VDA) cijena u stvarnom vremenu je $0.00253805. Tijekom protekla 24 sata, VDAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0024481 i najviše cijene $ 0.00265794, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VDA je $ 0.11457, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.002341.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VDA se promijenio za -0.05% u posljednjih sat vremena, -3.27% u posljednjih 24 sata i +1.97% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Trenutačna tržišna kapitalizacija Verida Token je $ 820.62K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju VDA je 323.33M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.54M.
Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Verida Token u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Verida Token u USD iznosila je $ -0.0004542619.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Verida Token u USD iznosila je $ -0.0006282937.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Verida Token u USD iznosila je $ -0.0012702569014354103.
|Razdoblje
|Promjena (USD)
|Promjena (%)
|Danas
|$ 0
|-3.27%
|30 dana
|$ -0.0004542619
|-17.89%
|60 dana
|$ -0.0006282937
|-24.75%
|90 dana
|$ -0.0012702569014354103
|-33.35%
$VDA is the native utility token for the Verida Network. The Verida Network is the first decentralized database network for owning, storing and controlling private data. It has multi-chain interoperability and is built on decentralized identity. The network is specifically designed to enable fast commits, advanced security and built-in unlimited scalability. $VDA as a storage credit or currency on the Verida Network, creates a data economy enabling secure interactions between accounts to facilitate secure data storage, trusted sharing, fast querying and trusted messaging. Both developers and storage providers to stake its native utility token, $VDA, to participate in the network. Users also pay for their own storage needs in $VDA. Applications may also pay for storage on behalf of their users.
Razumijevanje tokenomike Verida Token (VDA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o VDA opsežnoj tokenomici tokena odmah!
