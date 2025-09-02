Verida Token (VDA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.0024481 $ 0.0024481 $ 0.0024481 24-satna najniža cijena $ 0.00265794 $ 0.00265794 $ 0.00265794 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.0024481$ 0.0024481 $ 0.0024481 24-satna najviša cijena $ 0.00265794$ 0.00265794 $ 0.00265794 Najviša cijena ikada $ 0.11457$ 0.11457 $ 0.11457 Najniža cijena $ 0.002341$ 0.002341 $ 0.002341 Promjena cijene (1H) -0.05% Promjena cijene (1D) -3.27% Promjena cijene (7D) +1.97% Promjena cijene (7D) +1.97%

Verida Token (VDA) cijena u stvarnom vremenu je $0.00253805. Tijekom protekla 24 sata, VDAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0024481 i najviše cijene $ 0.00265794, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VDA je $ 0.11457, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.002341.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VDA se promijenio za -0.05% u posljednjih sat vremena, -3.27% u posljednjih 24 sata i +1.97% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Verida Token (VDA)

Tržišna kapitalizacija $ 820.62K$ 820.62K $ 820.62K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.54M$ 2.54M $ 2.54M Količina u optjecaju 323.33M 323.33M 323.33M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Verida Token je $ 820.62K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju VDA je 323.33M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.54M.