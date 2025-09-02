Više o VDA

Verida Token Logotip

Verida Token Cijena (VDA)

Neuvršten

1 VDA u USD cijena uživo:

-3.20%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
USD
Grafikon aktualnih cijena Verida Token (VDA)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 20:41:53 (UTC+8)

Verida Token (VDA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

-0.05%

-3.27%

+1.97%

+1.97%

Verida Token (VDA) cijena u stvarnom vremenu je $0.00253805. Tijekom protekla 24 sata, VDAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0024481 i najviše cijene $ 0.00265794, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VDA je $ 0.11457, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.002341.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VDA se promijenio za -0.05% u posljednjih sat vremena, -3.27% u posljednjih 24 sata i +1.97% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Verida Token (VDA)

Trenutačna tržišna kapitalizacija Verida Token je $ 820.62K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju VDA je 323.33M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.54M.

Verida Token (VDA) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Verida Token u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Verida Token u USD iznosila je $ -0.0004542619.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Verida Token u USD iznosila je $ -0.0006282937.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Verida Token u USD iznosila je $ -0.0012702569014354103.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-3.27%
30 dana$ -0.0004542619-17.89%
60 dana$ -0.0006282937-24.75%
90 dana$ -0.0012702569014354103-33.35%

Što je Verida Token (VDA)

$VDA is the native utility token for the Verida Network. The Verida Network is the first decentralized database network for owning, storing and controlling private data. It has multi-chain interoperability and is built on decentralized identity. The network is specifically designed to enable fast commits, advanced security and built-in unlimited scalability. $VDA as a storage credit or currency on the Verida Network, creates a data economy enabling secure interactions between accounts to facilitate secure data storage, trusted sharing, fast querying and trusted messaging. Both developers and storage providers to stake its native utility token, $VDA, to participate in the network. Users also pay for their own storage needs in $VDA. Applications may also pay for storage on behalf of their users.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta.

Verida Token Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Verida Token (VDA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Verida Token (VDA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Verida Token.

Provjerite Verida Token predviđanje cijene sada!

VDA u lokalnim valutama

Verida Token (VDA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Verida Token (VDA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o VDA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Verida Token (VDA)

Koliko Verida Token (VDA) vrijedi danas?
Cijena VDA uživo u USD je 0.00253805 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena VDA u USD?
Trenutačna cijena VDA u USD je $ 0.00253805. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Verida Token?
Tržišna kapitalizacija za VDA je $ 820.62K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za VDA?
Količina u optjecaju za VDA je 323.33M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za VDA?
VDA je postigao ATH cijenu od 0.11457 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za VDA?
VDA je vidio ATL cijenu od 0.002341 USD.
Koliki je obujam trgovanja za VDA?
24-satni obujam trgovanja za VDA je -- USD.
Hoće li VDA još narasti ove godine?
VDA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte VDA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.