Vector ETH (VETH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 737.87 $ 737.87 $ 737.87 24-satna najniža cijena $ 3,318.86 $ 3,318.86 $ 3,318.86 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 737.87$ 737.87 $ 737.87 24-satna najviša cijena $ 3,318.86$ 3,318.86 $ 3,318.86 Najviša cijena ikada $ 4,578.48$ 4,578.48 $ 4,578.48 Najniža cijena $ 737.87$ 737.87 $ 737.87 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +344.36% Promjena cijene (7D) -26.63% Promjena cijene (7D) -26.63%

Vector ETH (VETH) cijena u stvarnom vremenu je $3,278.82. Tijekom protekla 24 sata, VETHtrgovalo je između najniže cijene $ 737.87 i najviše cijene $ 3,318.86, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VETH je $ 4,578.48, dok je najniža cijena svih vremena $ 737.87.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VETH se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +344.36% u posljednjih 24 sata i -26.63% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Vector ETH (VETH)

Tržišna kapitalizacija $ 98.05K$ 98.05K $ 98.05K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 98.05K$ 98.05K $ 98.05K Količina u optjecaju 29.90 29.90 29.90 Ukupna količina 29.90324742402856 29.90324742402856 29.90324742402856

Trenutačna tržišna kapitalizacija Vector ETH je $ 98.05K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju VETH je 29.90, s ukupnom količinom od 29.90324742402856. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 98.05K.