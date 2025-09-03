Više o VETH

Vector ETH Cijena (VETH)

1 VETH u USD cijena uživo:

$3,278.82
$3,278.82
+344.30%1D
Grafikon aktualnih cijena Vector ETH (VETH)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 00:38:22 (UTC+8)

Vector ETH (VETH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 737.87
24-satna najniža cijena
$ 3,318.86
24-satna najviša cijena

$ 737.87
$ 3,318.86
$ 4,578.48
$ 737.87
--

+344.36%

-26.63%

-26.63%

Vector ETH (VETH) cijena u stvarnom vremenu je $3,278.82. Tijekom protekla 24 sata, VETHtrgovalo je između najniže cijene $ 737.87 i najviše cijene $ 3,318.86, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VETH je $ 4,578.48, dok je najniža cijena svih vremena $ 737.87.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VETH se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +344.36% u posljednjih 24 sata i -26.63% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Vector ETH (VETH)

$ 98.05K
--
$ 98.05K
29.90
29.90324742402856
Trenutačna tržišna kapitalizacija Vector ETH je $ 98.05K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju VETH je 29.90, s ukupnom količinom od 29.90324742402856. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 98.05K.

Vector ETH (VETH) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Vector ETH u USD iznosila je $ +2,540.94.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Vector ETH u USD iznosila je $ +113.2442130420.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Vector ETH u USD iznosila je $ +1,138.6331983440.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Vector ETH u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +2,540.94+344.36%
30 dana$ +113.2442130420+3.45%
60 dana$ +1,138.6331983440+34.73%
90 dana$ 0--

Što je Vector ETH (VETH)

Vector Reserve is DeFi’s first Liquidity Layer and issuer of the first LPD: vETH. Powered by EigenLayer and Superfluid Staking.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Vector ETH Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Vector ETH (VETH) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Vector ETH (VETH) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Vector ETH.

Provjerite Vector ETH predviđanje cijene sada!

VETH u lokalnim valutama

Vector ETH (VETH) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Vector ETH (VETH) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o VETH opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Vector ETH (VETH)

Koliko Vector ETH (VETH) vrijedi danas?
Cijena VETH uživo u USD je 3,278.82 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena VETH u USD?
Trenutačna cijena VETH u USD je $ 3,278.82. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Vector ETH?
Tržišna kapitalizacija za VETH je $ 98.05K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za VETH?
Količina u optjecaju za VETH je 29.90 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za VETH?
VETH je postigao ATH cijenu od 4,578.48 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za VETH?
VETH je vidio ATL cijenu od 737.87 USD.
Koliki je obujam trgovanja za VETH?
24-satni obujam trgovanja za VETH je -- USD.
Hoće li VETH još narasti ove godine?
VETH mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte VETH predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Vector ETH (VETH) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.