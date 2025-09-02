USDFI (USDFI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.815656 $ 0.815656 $ 0.815656 24-satna najniža cijena $ 0.847888 $ 0.847888 $ 0.847888 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.815656$ 0.815656 $ 0.815656 24-satna najviša cijena $ 0.847888$ 0.847888 $ 0.847888 Najviša cijena ikada $ 1.62$ 1.62 $ 1.62 Najniža cijena $ 0.42826$ 0.42826 $ 0.42826 Promjena cijene (1H) -0.89% Promjena cijene (1D) -2.17% Promjena cijene (7D) -3.79% Promjena cijene (7D) -3.79%

USDFI (USDFI) cijena u stvarnom vremenu je $0.816067. Tijekom protekla 24 sata, USDFItrgovalo je između najniže cijene $ 0.815656 i najviše cijene $ 0.847888, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena USDFI je $ 1.62, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.42826.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, USDFI se promijenio za -0.89% u posljednjih sat vremena, -2.17% u posljednjih 24 sata i -3.79% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu USDFI (USDFI)

Tržišna kapitalizacija $ 815.25K$ 815.25K $ 815.25K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 815.25K$ 815.25K $ 815.25K Količina u optjecaju 999.00K 999.00K 999.00K Ukupna količina 998,999.8999959005 998,999.8999959005 998,999.8999959005

Trenutačna tržišna kapitalizacija USDFI je $ 815.25K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju USDFI je 999.00K, s ukupnom količinom od 998999.8999959005. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 815.25K.