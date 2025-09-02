Više o USDFI

USDFI Cijena (USDFI)

1 USDFI u USD cijena uživo:

$0.816067
-2.10%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena USDFI (USDFI)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 20:41:19 (UTC+8)

USDFI (USDFI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.815656
24-satna najniža cijena
$ 0.847888
24-satna najviša cijena

$ 0.815656
$ 0.847888
$ 1.62
$ 0.42826
-0.89%

-2.17%

-3.79%

-3.79%

USDFI (USDFI) cijena u stvarnom vremenu je $0.816067. Tijekom protekla 24 sata, USDFItrgovalo je između najniže cijene $ 0.815656 i najviše cijene $ 0.847888, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena USDFI je $ 1.62, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.42826.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, USDFI se promijenio za -0.89% u posljednjih sat vremena, -2.17% u posljednjih 24 sata i -3.79% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu USDFI (USDFI)

$ 815.25K
--
$ 815.25K
999.00K
998,999.8999959005
Trenutačna tržišna kapitalizacija USDFI je $ 815.25K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju USDFI je 999.00K, s ukupnom količinom od 998999.8999959005. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 815.25K.

USDFI (USDFI) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz USDFI u USD iznosila je $ -0.0181531636453866.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz USDFI u USD iznosila je $ +0.0390255480.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz USDFI u USD iznosila je $ +0.1557607497.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz USDFI u USD iznosila je $ +0.056929681795457.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0181531636453866-2.17%
30 dana$ +0.0390255480+4.78%
60 dana$ +0.1557607497+19.09%
90 dana$ +0.056929681795457+7.50%

Što je USDFI (USDFI)

USDFI introduces a novel stablecoin design: The token premiers a true non- custodial decentralised stablecoin architecture. It offers real censorship resistance and full, uncompromised on-chain transparency with proof of reserves and a buyer-of-last-resort protocol.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

USDFI Predviđanje cijene (USD)

Koliko će USDFI (USDFI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših USDFI (USDFI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za USDFI.

Provjerite USDFI predviđanje cijene sada!

USDFI u lokalnim valutama

USDFI (USDFI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike USDFI (USDFI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o USDFI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o USDFI (USDFI)

Koliko USDFI (USDFI) vrijedi danas?
Cijena USDFI uživo u USD je 0.816067 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena USDFI u USD?
Trenutačna cijena USDFI u USD je $ 0.816067. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija USDFI?
Tržišna kapitalizacija za USDFI je $ 815.25K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za USDFI?
Količina u optjecaju za USDFI je 999.00K USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za USDFI?
USDFI je postigao ATH cijenu od 1.62 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za USDFI?
USDFI je vidio ATL cijenu od 0.42826 USD.
Koliki je obujam trgovanja za USDFI?
24-satni obujam trgovanja za USDFI je -- USD.
Hoće li USDFI još narasti ove godine?
USDFI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte USDFI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
