USDFI (USDFI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u USDFI (USDFI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

USDFI (USDFI) Informacije USDFI introduces a novel stablecoin design: The token premiers a true non- custodial decentralised stablecoin architecture. It offers real censorship resistance and full, uncompromised on-chain transparency with proof of reserves and a buyer-of-last-resort protocol. Službena web stranica: https://usdfi.com Bijela knjiga: https://docs.usdfi.com Kupi USDFI odmah!

USDFI (USDFI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za USDFI (USDFI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 803.17K $ 803.17K $ 803.17K Ukupna količina: $ 999.00K $ 999.00K $ 999.00K Količina u optjecaju: $ 999.00K $ 999.00K $ 999.00K FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 803.17K $ 803.17K $ 803.17K Povijesni maksimum: $ 1.62 $ 1.62 $ 1.62 Povijesni minimum: $ 0.42826 $ 0.42826 $ 0.42826 Trenutna cijena: $ 0.803977 $ 0.803977 $ 0.803977 Saznajte više o cijeni USDFI (USDFI)

USDFI (USDFI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike USDFI (USDFI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj USDFI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja USDFI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku USDFI tokena, istražite USDFI cijenu tokena uživo!

