USDFC (USDFC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.979788 $ 0.979788 $ 0.979788 24-satna najniža cijena $ 1.003 $ 1.003 $ 1.003 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.979788$ 0.979788 $ 0.979788 24-satna najviša cijena $ 1.003$ 1.003 $ 1.003 Najviša cijena ikada $ 1.11$ 1.11 $ 1.11 Najniža cijena $ 0.892521$ 0.892521 $ 0.892521 Promjena cijene (1H) +1.44% Promjena cijene (1D) +0.67% Promjena cijene (7D) +0.09% Promjena cijene (7D) +0.09%

USDFC (USDFC) cijena u stvarnom vremenu je $0.997329. Tijekom protekla 24 sata, USDFCtrgovalo je između najniže cijene $ 0.979788 i najviše cijene $ 1.003, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena USDFC je $ 1.11, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.892521.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, USDFC se promijenio za +1.44% u posljednjih sat vremena, +0.67% u posljednjih 24 sata i +0.09% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu USDFC (USDFC)

Tržišna kapitalizacija $ 291.53K$ 291.53K $ 291.53K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 291.53K$ 291.53K $ 291.53K Količina u optjecaju 291.19K 291.19K 291.19K Ukupna količina 291,185.4551743393 291,185.4551743393 291,185.4551743393

Trenutačna tržišna kapitalizacija USDFC je $ 291.53K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju USDFC je 291.19K, s ukupnom količinom od 291185.4551743393. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 291.53K.