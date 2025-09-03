USAID (USAID) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00454852$ 0.00454852 $ 0.00454852 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.26% Promjena cijene (1D) +3.32% Promjena cijene (7D) +1.01% Promjena cijene (7D) +1.01%

USAID (USAID) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, USAIDtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena USAID je $ 0.00454852, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, USAID se promijenio za -0.26% u posljednjih sat vremena, +3.32% u posljednjih 24 sata i +1.01% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu USAID (USAID)

Tržišna kapitalizacija $ 26.63K$ 26.63K $ 26.63K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 26.63K$ 26.63K $ 26.63K Količina u optjecaju 999.14M 999.14M 999.14M Ukupna količina 999,141,415.415702 999,141,415.415702 999,141,415.415702

Trenutačna tržišna kapitalizacija USAID je $ 26.63K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju USAID je 999.14M, s ukupnom količinom od 999141415.415702. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 26.63K.