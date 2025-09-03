Više o USAID

USAID Cijena (USAID)

Neuvršten

1 USAID u USD cijena uživo:

--
----
+3.30%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena USAID (USAID)
USAID (USAID) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00454852
$ 0.00454852$ 0.00454852

$ 0
$ 0$ 0

-0.26%

+3.32%

+1.01%

+1.01%

USAID (USAID) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, USAIDtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena USAID je $ 0.00454852, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, USAID se promijenio za -0.26% u posljednjih sat vremena, +3.32% u posljednjih 24 sata i +1.01% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu USAID (USAID)

$ 26.63K
$ 26.63K$ 26.63K

--
----

$ 26.63K
$ 26.63K$ 26.63K

999.14M
999.14M 999.14M

999,141,415.415702
999,141,415.415702 999,141,415.415702

Trenutačna tržišna kapitalizacija USAID je $ 26.63K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju USAID je 999.14M, s ukupnom količinom od 999141415.415702. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 26.63K.

USAID (USAID) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz USAID u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz USAID u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz USAID u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz USAID u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+3.32%
30 dana$ 0+11.84%
60 dana$ 0-2.11%
90 dana$ 0--

Što je USAID (USAID)

USAID is frauding American Citizens we want to be heard Elon Musk D.O.G.E and president Trump have to take back control. We need this token for the US. All illegal actions have to be seen. We are here for the people of the US and around the world. Afford in community will be rewarded we are the OG Token for this mess. We stay strong against corruption around the globe. Help us to gain attention. Make American great again and rise the crypto market for a bright future

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu.

Resurs USAID (USAID)

Službena web-stranica

USAID Predviđanje cijene (USD)

Koliko će USAID (USAID) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših USAID (USAID) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za USAID.

Provjerite USAID predviđanje cijene sada!

USAID u lokalnim valutama

USAID (USAID) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike USAID (USAID) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o USAID opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o USAID (USAID)

Koliko USAID (USAID) vrijedi danas?
Cijena USAID uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena USAID u USD?
Trenutačna cijena USAID u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija USAID?
Tržišna kapitalizacija za USAID je $ 26.63K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za USAID?
Količina u optjecaju za USAID je 999.14M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za USAID?
USAID je postigao ATH cijenu od 0.00454852 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za USAID?
USAID je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za USAID?
24-satni obujam trgovanja za USAID je -- USD.
Hoće li USAID još narasti ove godine?
USAID mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte USAID predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.