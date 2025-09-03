Upgrates (UPG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.01090032$ 0.01090032 $ 0.01090032 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.27% Promjena cijene (1D) +2.23% Promjena cijene (7D) +3.99% Promjena cijene (7D) +3.99%

Upgrates (UPG) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, UPGtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena UPG je $ 0.01090032, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, UPG se promijenio za -0.27% u posljednjih sat vremena, +2.23% u posljednjih 24 sata i +3.99% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Upgrates (UPG)

Tržišna kapitalizacija $ 17.62K$ 17.62K $ 17.62K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 17.62K$ 17.62K $ 17.62K Količina u optjecaju 901.71M 901.71M 901.71M Ukupna količina 901,714,265.90793 901,714,265.90793 901,714,265.90793

Trenutačna tržišna kapitalizacija Upgrates je $ 17.62K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju UPG je 901.71M, s ukupnom količinom od 901714265.90793. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 17.62K.