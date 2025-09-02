UnlockProtocolToken (UP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00523083 $ 0.00523083 $ 0.00523083 24-satna najniža cijena $ 0.00548762 $ 0.00548762 $ 0.00548762 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00523083$ 0.00523083 $ 0.00523083 24-satna najviša cijena $ 0.00548762$ 0.00548762 $ 0.00548762 Najviša cijena ikada $ 0.084551$ 0.084551 $ 0.084551 Najniža cijena $ 0.00355353$ 0.00355353 $ 0.00355353 Promjena cijene (1H) -0.24% Promjena cijene (1D) -0.21% Promjena cijene (7D) -8.68% Promjena cijene (7D) -8.68%

UnlockProtocolToken (UP) cijena u stvarnom vremenu je $0.00544515. Tijekom protekla 24 sata, UPtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00523083 i najviše cijene $ 0.00548762, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena UP je $ 0.084551, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00355353.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, UP se promijenio za -0.24% u posljednjih sat vremena, -0.21% u posljednjih 24 sata i -8.68% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu UnlockProtocolToken (UP)

Tržišna kapitalizacija $ 1.52M$ 1.52M $ 1.52M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.45M$ 5.45M $ 5.45M Količina u optjecaju 279.01M 279.01M 279.01M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija UnlockProtocolToken je $ 1.52M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju UP je 279.01M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.45M.