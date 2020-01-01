UnlockProtocolToken (UP) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u UnlockProtocolToken (UP), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Unlock is a protocol that developers, creators, and platforms can use to create onchain memberships and subscriptions. Unlock's goal is to ease implementation and increase conversion from "users" to "members," creating a much healthier monetization environment for the web. In short, Unlock is an open-source, collectively owned, community-governed, peer-to-peer system that creates time-based (potentially recurring) memberships. There are a number of interdependent components of Unlock. These are: Unlock Labs: The core team that created and currently maintains Unlock Protocol. Unlock Protocol: A suite of upgradable smart contracts that create memberships as NFTs. The Unlock Ecosystem: A community of creators, distributors, and consumers who share ownership of Unlock Protocol through their contributions using the protocol. Unlock DAO: A decentralized organization of token holders who govern and control Unlock Protocol. Unlock Protocol Foundation: A Cayman Islands Foundation whose purpose is to act in service of the Unlock ecosystem and DAO. Unlock Tools: Front-end convenience applications built by Unlock Labs to further sustainable innovation on Unlock Protocol. Unlock Labs created Unlock Protocol to provide an open, shared infrastructure for memberships that removes friction, increases conversion, enables scale, reduces costs, and evolves the web from a business model built on attention toward one based on membership. Službena web stranica: https://unlock-protocol.com/ Bijela knjiga: https://docs.unlock-protocol.com/getting-started/what-is-unlock/litepaper

UnlockProtocolToken (UP) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za UnlockProtocolToken (UP), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.48M $ 1.48M $ 1.48M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 279.01M $ 279.01M $ 279.01M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 5.30M $ 5.30M $ 5.30M Povijesni maksimum: $ 0.084551 $ 0.084551 $ 0.084551 Povijesni minimum: $ 0.00355353 $ 0.00355353 $ 0.00355353 Trenutna cijena: $ 0.00530014 $ 0.00530014 $ 0.00530014 Saznajte više o cijeni UnlockProtocolToken (UP)

UnlockProtocolToken (UP) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike UnlockProtocolToken (UP) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj UP tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja UP tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku UP tokena, istražite UP cijenu tokena uživo!

