UNCX Network (UNCX) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u UNCX Network (UNCX), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

UNCX Network (UNCX) Informacije UNCX is the deflationary governance token of the UniCrypt platform Službena web stranica: https://uncx.network/ Kupi UNCX odmah!

UNCX Network (UNCX) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za UNCX Network (UNCX), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 6.28M $ 6.28M $ 6.28M Ukupna količina: $ 47.65K $ 47.65K $ 47.65K Količina u optjecaju: $ 36.16K $ 36.16K $ 36.16K FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 8.28M $ 8.28M $ 8.28M Povijesni maksimum: $ 1,112.13 $ 1,112.13 $ 1,112.13 Povijesni minimum: $ 24.15 $ 24.15 $ 24.15 Trenutna cijena: $ 173.73 $ 173.73 $ 173.73 Saznajte više o cijeni UNCX Network (UNCX)

UNCX Network (UNCX) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike UNCX Network (UNCX) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj UNCX tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja UNCX tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku UNCX tokena, istražite UNCX cijenu tokena uživo!

UNCX Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide UNCX? Naša UNCX stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte UNCX predviđanje cijene tokena odmah!

