UNCX Network (UNCX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 179.96 $ 179.96 $ 179.96 24-satna najniža cijena $ 192.01 $ 192.01 $ 192.01 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 179.96$ 179.96 $ 179.96 24-satna najviša cijena $ 192.01$ 192.01 $ 192.01 Najviša cijena ikada $ 1,112.13$ 1,112.13 $ 1,112.13 Najniža cijena $ 24.15$ 24.15 $ 24.15 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -1.42% Promjena cijene (7D) -12.25% Promjena cijene (7D) -12.25%

UNCX Network (UNCX) cijena u stvarnom vremenu je $188.98. Tijekom protekla 24 sata, UNCXtrgovalo je između najniže cijene $ 179.96 i najviše cijene $ 192.01, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena UNCX je $ 1,112.13, dok je najniža cijena svih vremena $ 24.15.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, UNCX se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -1.42% u posljednjih 24 sata i -12.25% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu UNCX Network (UNCX)

Tržišna kapitalizacija $ 6.83M$ 6.83M $ 6.83M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 9.00M$ 9.00M $ 9.00M Količina u optjecaju 36.16K 36.16K 36.16K Ukupna količina 47,650.00000000001 47,650.00000000001 47,650.00000000001

Trenutačna tržišna kapitalizacija UNCX Network je $ 6.83M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju UNCX je 36.16K, s ukupnom količinom od 47650.00000000001. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 9.00M.