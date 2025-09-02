Typus (TYPUS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.01221469 24-satna najviša cijena $ 0.01688287 Najviša cijena ikada $ 0.100289 Najniža cijena $ 0.00681706 Promjena cijene (1H) +3.98% Promjena cijene (1D) -19.08% Promjena cijene (7D) -20.46%

Typus (TYPUS) cijena u stvarnom vremenu je $0.01363399. Tijekom protekla 24 sata, TYPUStrgovalo je između najniže cijene $ 0.01221469 i najviše cijene $ 0.01688287, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TYPUS je $ 0.100289, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00681706.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TYPUS se promijenio za +3.98% u posljednjih sat vremena, -19.08% u posljednjih 24 sata i -20.46% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Typus (TYPUS)

Tržišna kapitalizacija $ 2.73M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 13.63M Količina u optjecaju 200.00M Ukupna količina 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Typus je $ 2.73M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TYPUS je 200.00M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 13.63M.