Typus (TYPUS) Informacije Typus Finance, a real yield infrastructure on Sui, offers the easiest way to earn profits through its three flagship products: DeFi Options Vaults (DOVs), the principal-protected SAFU strategy, and Tails by Typus NFTs. By gamifying DeFi, Typus creates a fun and interactive experience for degens to seek dopamine-fueled excitement. Trade altcoins and meme coins with up to 1000x leverage, zero liquidation. Službena web stranica: https://typus.finance/ Bijela knjiga: https://docs.typus.finance/

Typus (TYPUS) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Typus (TYPUS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 2.79M $ 2.79M $ 2.79M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 13.96M $ 13.96M $ 13.96M Povijesni maksimum: $ 0.100289 $ 0.100289 $ 0.100289 Povijesni minimum: $ 0.00681706 $ 0.00681706 $ 0.00681706 Trenutna cijena: $ 0.0139616 $ 0.0139616 $ 0.0139616 Saznajte više o cijeni Typus (TYPUS)

Typus (TYPUS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Typus (TYPUS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj TYPUS tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja TYPUS tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku TYPUS tokena, istražite TYPUS cijenu tokena uživo!

