TypeAI Cijena (TYPE)

1 TYPE u USD cijena uživo:

$0.190025
$0.190025$0.190025
-2.90%1D
Grafikon aktualnih cijena TypeAI (TYPE)
TypeAI (TYPE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.04244544
$ 0.04244544$ 0.04244544
24-satna najniža cijena
$ 0.195811
$ 0.195811$ 0.195811
24-satna najviša cijena

$ 0.04244544
$ 0.04244544$ 0.04244544

$ 0.195811
$ 0.195811$ 0.195811

$ 4.09
$ 4.09$ 4.09

$ 0.04244544
$ 0.04244544$ 0.04244544

-0.41%

-3.06%

-8.13%

-8.13%

TypeAI (TYPE) cijena u stvarnom vremenu je $0.189815. Tijekom protekla 24 sata, TYPEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.04244544 i najviše cijene $ 0.195811, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TYPE je $ 4.09, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.04244544.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TYPE se promijenio za -0.41% u posljednjih sat vremena, -3.06% u posljednjih 24 sata i -8.13% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu TypeAI (TYPE)

$ 1.80M
$ 1.80M$ 1.80M

--
----

$ 1.90M
$ 1.90M$ 1.90M

9.50M
9.50M 9.50M

10,000,000.0
10,000,000.0 10,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija TypeAI je $ 1.80M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TYPE je 9.50M, s ukupnom količinom od 10000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.90M.

TypeAI (TYPE) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz TypeAI u USD iznosila je $ -0.0059956627720841.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz TypeAI u USD iznosila je $ -0.0505700377.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz TypeAI u USD iznosila je $ +0.1917637736.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz TypeAI u USD iznosila je $ +0.0511987207247186.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0059956627720841-3.06%
30 dana$ -0.0505700377-26.64%
60 dana$ +0.1917637736+101.03%
90 dana$ +0.0511987207247186+36.94%

Što je TypeAI (TYPE)

Type AI is an innovative Telegram bot designed to revolutionize interactions within the Ethereum blockchain. It simplifies DeFi transactions by allowing users to execute complex operations through straightforward text commands. Whether it’s swapping tokens, managing portfolios, or exploring new DeFi opportunities, Type AI handles it all efficiently. The platform uses advanced AI to interpret user queries, ensuring actions like staking, lending, or token transfers are done seamlessly. Emphasizing security, it securely encrypts all private keys, ensuring user data remains protected. With a revenue model based on transaction fees and partnerships, Type AI also incentivizes its community, distributing a significant portion of earnings to token holders. Bridging the gap between complex blockchain technology and everyday users, Type AI stands as a one-stop solution for easy, safe, and intuitive DeFi interactions

TypeAI Predviđanje cijene (USD)

Koliko će TypeAI (TYPE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših TypeAI (TYPE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za TypeAI.

Provjerite TypeAI predviđanje cijene sada!

TYPE u lokalnim valutama

TypeAI (TYPE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike TypeAI (TYPE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o TYPE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o TypeAI (TYPE)

Koliko TypeAI (TYPE) vrijedi danas?
Cijena TYPE uživo u USD je 0.189815 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena TYPE u USD?
Trenutačna cijena TYPE u USD je $ 0.189815. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija TypeAI?
Tržišna kapitalizacija za TYPE je $ 1.80M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za TYPE?
Količina u optjecaju za TYPE je 9.50M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za TYPE?
TYPE je postigao ATH cijenu od 4.09 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za TYPE?
TYPE je vidio ATL cijenu od 0.04244544 USD.
Koliki je obujam trgovanja za TYPE?
24-satni obujam trgovanja za TYPE je -- USD.
Hoće li TYPE još narasti ove godine?
TYPE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte TYPE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.