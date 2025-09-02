TypeAI (TYPE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.04244544 $ 0.04244544 $ 0.04244544 24-satna najniža cijena $ 0.195811 $ 0.195811 $ 0.195811 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.04244544$ 0.04244544 $ 0.04244544 24-satna najviša cijena $ 0.195811$ 0.195811 $ 0.195811 Najviša cijena ikada $ 4.09$ 4.09 $ 4.09 Najniža cijena $ 0.04244544$ 0.04244544 $ 0.04244544 Promjena cijene (1H) -0.41% Promjena cijene (1D) -3.06% Promjena cijene (7D) -8.13% Promjena cijene (7D) -8.13%

TypeAI (TYPE) cijena u stvarnom vremenu je $0.189815. Tijekom protekla 24 sata, TYPEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.04244544 i najviše cijene $ 0.195811, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TYPE je $ 4.09, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.04244544.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TYPE se promijenio za -0.41% u posljednjih sat vremena, -3.06% u posljednjih 24 sata i -8.13% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu TypeAI (TYPE)

Tržišna kapitalizacija $ 1.80M$ 1.80M $ 1.80M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.90M$ 1.90M $ 1.90M Količina u optjecaju 9.50M 9.50M 9.50M Ukupna količina 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija TypeAI je $ 1.80M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TYPE je 9.50M, s ukupnom količinom od 10000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.90M.