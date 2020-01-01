TypeAI (TYPE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u TypeAI (TYPE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

TypeAI (TYPE) Informacije Type AI is an innovative Telegram bot designed to revolutionize interactions within the Ethereum blockchain. It simplifies DeFi transactions by allowing users to execute complex operations through straightforward text commands. Whether it’s swapping tokens, managing portfolios, or exploring new DeFi opportunities, Type AI handles it all efficiently. The platform uses advanced AI to interpret user queries, ensuring actions like staking, lending, or token transfers are done seamlessly. Emphasizing security, it securely encrypts all private keys, ensuring user data remains protected. With a revenue model based on transaction fees and partnerships, Type AI also incentivizes its community, distributing a significant portion of earnings to token holders. Bridging the gap between complex blockchain technology and everyday users, Type AI stands as a one-stop solution for easy, safe, and intuitive DeFi interactions Službena web stranica: https://typeai.live Bijela knjiga: https://type-ai.gitbook.io/type-ai/ Kupi TYPE odmah!

TypeAI (TYPE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za TypeAI (TYPE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.73M $ 1.73M $ 1.73M Ukupna količina: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Količina u optjecaju: $ 9.50M $ 9.50M $ 9.50M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.82M $ 1.82M $ 1.82M Povijesni maksimum: $ 4.09 $ 4.09 $ 4.09 Povijesni minimum: $ 0.04244544 $ 0.04244544 $ 0.04244544 Trenutna cijena: $ 0.181876 $ 0.181876 $ 0.181876 Saznajte više o cijeni TypeAI (TYPE)

TypeAI (TYPE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike TypeAI (TYPE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj TYPE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja TYPE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku TYPE tokena, istražite TYPE cijenu tokena uživo!

TYPE Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide TYPE? Naša TYPE stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte TYPE predviđanje cijene tokena odmah!

