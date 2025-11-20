Touch Grass Cijena danas

Trenutačna cijena Touch Grass (TOUCHGRASS) danas je $ 0.00008701, s promjenom od 0.30% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije TOUCHGRASS u USD je $ 0.00008701 po TOUCHGRASS.

Touch Grass trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 85,851, s količinom u optjecaju od 986.49M TOUCHGRASS. Tijekom posljednja 24 sata, TOUCHGRASS trgovao je između $ 0.00008254 (niska) i $ 0.00008914 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00012733, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00008083.

U kratkoročnim performansama, TOUCHGRASS se kretao -1.63% u posljednjem satu i -15.06% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Touch Grass (TOUCHGRASS)

