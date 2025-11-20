TNC Cijena danas

Trenutačna cijena TNC (TECHIE) danas je $ 0.00013003, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije TECHIE u USD je $ 0.00013003 po TECHIE.

TNC trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 9,560.65, s količinom u optjecaju od 72.97M TECHIE. Tijekom posljednja 24 sata, TECHIE trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00348034, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00006904.

U kratkoročnim performansama, TECHIE se kretao -- u posljednjem satu i 0.00% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu TNC (TECHIE)

Tržišna kapitalizacija $ 9.56K$ 9.56K $ 9.56K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 26.01K$ 26.01K $ 26.01K Količina u optjecaju 72.97M 72.97M 72.97M Ukupna količina 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0

