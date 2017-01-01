ThunderCore (TT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u ThunderCore (TT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

ThunderCore (TT) Informacije ThunderCore is a secure, high-performance, EVM-compatible public blockchain with its own native currency, Thunder Token. The company was founded in 2017 in Silicon Valley by Chris Wang and top researchers and engineers in the field. With a breakthrough consensus protocol that overcomes the scalability “trilemma” called PaLa, the ThunderCore network offers 4,000+ TPS, sub-second confirmation times, and low gas fees that cost less than a fraction of a dollar ( < $0.00001), giving decentralized applications security and scalability. Evidently, ThunderCore DApps have been dominating the gaming and gambling category charts week after week, a true testament to how easy it is for DApps to scale on the platform. ThunderCore also prioritizes interoperability, as native assets on other blockchains (eg. Ethereum, BSC, HECO) can be exchanged amongst each other through a cross-chain mechanism called ThunderCore Bridge. By solving usability challenges and setting a new standard of reliability and security, ThunderCore leads the effort to bring wide adoption to blockchain technology. Currently, with an international user base that spans across more than 18 countries, ThunderCore has amassed more than 4 million total addresses and 180 million transactions on its network. Službena web stranica: https://www.thundercore.com/ Bijela knjiga: https://docs.thundercore.com/thunder-whitepaper.pdf Kupi TT odmah!

ThunderCore (TT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za ThunderCore (TT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 31.92M $ 31.92M $ 31.92M Ukupna količina: $ 12.60B $ 12.60B $ 12.60B Količina u optjecaju: $ 12.60B $ 12.60B $ 12.60B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 31.92M $ 31.92M $ 31.92M Povijesni maksimum: $ 0.052424 $ 0.052424 $ 0.052424 Povijesni minimum: $ 0.00236452 $ 0.00236452 $ 0.00236452 Trenutna cijena: $ 0.00253419 $ 0.00253419 $ 0.00253419 Saznajte više o cijeni ThunderCore (TT)

ThunderCore (TT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike ThunderCore (TT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj TT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja TT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku TT tokena, istražite TT cijenu tokena uživo!

TT Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide TT? Naša TT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte TT predviđanje cijene tokena odmah!

