ThunderCore Logotip

ThunderCore Cijena (TT)

1 TT u USD cijena uživo:

$0.00257336
$0.00257336$0.00257336
-0.70%1D
Grafikon aktualnih cijena ThunderCore (TT)
ThunderCore (TT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

+0.12%

-1.48%

-2.04%

-2.04%

ThunderCore (TT) cijena u stvarnom vremenu je $0.00257294. Tijekom protekla 24 sata, TTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0025416 i najviše cijene $ 0.00262943, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TT je $ 0.052424, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00236452.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TT se promijenio za +0.12% u posljednjih sat vremena, -1.48% u posljednjih 24 sata i -2.04% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ThunderCore (TT)

--
----

Trenutačna tržišna kapitalizacija ThunderCore je $ 32.38M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TT je 12.59B, s ukupnom količinom od 12589282928.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 32.39M.

ThunderCore (TT) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz ThunderCore u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz ThunderCore u USD iznosila je $ -0.0002338223.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz ThunderCore u USD iznosila je $ -0.0002444506.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz ThunderCore u USD iznosila je $ -0.0002589567113946875.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-1.48%
30 dana$ -0.0002338223-9.08%
60 dana$ -0.0002444506-9.50%
90 dana$ -0.0002589567113946875-9.14%

Što je ThunderCore (TT)

ThunderCore is a secure, high-performance, EVM-compatible public blockchain with its own native currency, Thunder Token. The company was founded in 2017 in Silicon Valley by Chris Wang and top researchers and engineers in the field. With a breakthrough consensus protocol that overcomes the scalability “trilemma” called PaLa, the ThunderCore network offers 4,000+ TPS, sub-second confirmation times, and low gas fees that cost less than a fraction of a dollar ( < $0.00001), giving decentralized applications security and scalability. Evidently, ThunderCore DApps have been dominating the gaming and gambling category charts week after week, a true testament to how easy it is for DApps to scale on the platform. ThunderCore also prioritizes interoperability, as native assets on other blockchains (eg. Ethereum, BSC, HECO) can be exchanged amongst each other through a cross-chain mechanism called ThunderCore Bridge. By solving usability challenges and setting a new standard of reliability and security, ThunderCore leads the effort to bring wide adoption to blockchain technology. Currently, with an international user base that spans across more than 18 countries, ThunderCore has amassed more than 4 million total addresses and 180 million transactions on its network.

ThunderCore Predviđanje cijene (USD)

ThunderCore (TT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike ThunderCore (TT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o TT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o ThunderCore (TT)

Koliko ThunderCore (TT) vrijedi danas?
Cijena TT uživo u USD je 0.00257294 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena TT u USD?
Trenutačna cijena TT u USD je $ 0.00257294. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija ThunderCore?
Tržišna kapitalizacija za TT je $ 32.38M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za TT?
Količina u optjecaju za TT je 12.59B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za TT?
TT je postigao ATH cijenu od 0.052424 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za TT?
TT je vidio ATL cijenu od 0.00236452 USD.
Koliki je obujam trgovanja za TT?
24-satni obujam trgovanja za TT je -- USD.
Hoće li TT još narasti ove godine?
TT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte TT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:50:52 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.