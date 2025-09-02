ThunderCore (TT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.0025416 $ 0.0025416 $ 0.0025416 24-satna najniža cijena $ 0.00262943 $ 0.00262943 $ 0.00262943 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.0025416$ 0.0025416 $ 0.0025416 24-satna najviša cijena $ 0.00262943$ 0.00262943 $ 0.00262943 Najviša cijena ikada $ 0.052424$ 0.052424 $ 0.052424 Najniža cijena $ 0.00236452$ 0.00236452 $ 0.00236452 Promjena cijene (1H) +0.12% Promjena cijene (1D) -1.48% Promjena cijene (7D) -2.04% Promjena cijene (7D) -2.04%

ThunderCore (TT) cijena u stvarnom vremenu je $0.00257294. Tijekom protekla 24 sata, TTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0025416 i najviše cijene $ 0.00262943, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TT je $ 0.052424, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00236452.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TT se promijenio za +0.12% u posljednjih sat vremena, -1.48% u posljednjih 24 sata i -2.04% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ThunderCore (TT)

Tržišna kapitalizacija $ 32.38M$ 32.38M $ 32.38M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 32.39M$ 32.39M $ 32.39M Količina u optjecaju 12.59B 12.59B 12.59B Ukupna količina 12,589,282,928.0 12,589,282,928.0 12,589,282,928.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija ThunderCore je $ 32.38M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TT je 12.59B, s ukupnom količinom od 12589282928.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 32.39M.