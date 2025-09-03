Terminus (TERMINUS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.02048888 $ 0.02236554 24-satna najniža cijena $ 0.02048888 24-satna najviša cijena $ 0.02236554 Najviša cijena ikada $ 0.483661 Najniža cijena $ 0.01338012 Promjena cijene (1H) +0.74% Promjena cijene (1D) -4.12% Promjena cijene (7D) -18.11%

Terminus (TERMINUS) cijena u stvarnom vremenu je $0.02075105. Tijekom protekla 24 sata, TERMINUStrgovalo je između najniže cijene $ 0.02048888 i najviše cijene $ 0.02236554, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TERMINUS je $ 0.483661, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01338012.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TERMINUS se promijenio za +0.74% u posljednjih sat vremena, -4.12% u posljednjih 24 sata i -18.11% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Terminus (TERMINUS)

Tržišna kapitalizacija $ 2.07M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.07M Količina u optjecaju 100.00M Ukupna količina 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Terminus je $ 2.07M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TERMINUS je 100.00M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.07M.