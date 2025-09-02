TERA (TERA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.02827364$ 0.02827364 $ 0.02827364 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) 0.00% Promjena cijene (7D) 0.00%

TERA (TERA) cijena u stvarnom vremenu je $0.01991732. Tijekom protekla 24 sata, TERAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TERA je $ 0.02827364, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TERA se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu TERA (TERA)

Tržišna kapitalizacija $ 15.03M$ 15.03M $ 15.03M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 19.92M$ 19.92M $ 19.92M Količina u optjecaju 754.50M 754.50M 754.50M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija TERA je $ 15.03M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TERA je 754.50M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 19.92M.