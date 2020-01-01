tensorprox (SN91) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u tensorprox (SN91), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

tensorprox (SN91) Informacije We combine Infrastructure, ML, CyberSecurity Engineering and Bittensor to provide a constantly audited, decentralised platform that protects any connected workflows. First, we specialise in DDoS before expanding to new Attack Vectors. Službena web stranica: https://www.shugo.io/ Kupi SN91 odmah!

tensorprox (SN91) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za tensorprox (SN91), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 770.17K $ 770.17K $ 770.17K Ukupna količina: $ 1.64M $ 1.64M $ 1.64M Količina u optjecaju: $ 1.64M $ 1.64M $ 1.64M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 770.17K $ 770.17K $ 770.17K Povijesni maksimum: $ 2.11 $ 2.11 $ 2.11 Povijesni minimum: $ 0.466949 $ 0.466949 $ 0.466949 Trenutna cijena: $ 0.470358 $ 0.470358 $ 0.470358 Saznajte više o cijeni tensorprox (SN91)

tensorprox (SN91) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike tensorprox (SN91) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SN91 tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SN91 tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SN91 tokena, istražite SN91 cijenu tokena uživo!

SN91 Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide SN91? Naša SN91 stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte SN91 predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!