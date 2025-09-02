tensorprox (SN91) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.494569 24-satna najviša cijena $ 0.515715 Najviša cijena ikada $ 2.11 Najniža cijena $ 0.494569 Promjena cijene (1H) +0.06% Promjena cijene (1D) +0.22% Promjena cijene (7D) -7.72%

tensorprox (SN91) cijena u stvarnom vremenu je $0.509678. Tijekom protekla 24 sata, SN91trgovalo je između najniže cijene $ 0.494569 i najviše cijene $ 0.515715, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SN91 je $ 2.11, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.494569.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SN91 se promijenio za +0.06% u posljednjih sat vremena, +0.22% u posljednjih 24 sata i -7.72% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu tensorprox (SN91)

Tržišna kapitalizacija $ 822.85K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 822.85K Količina u optjecaju 1.61M Ukupna količina 1,614,454.538619346

Trenutačna tržišna kapitalizacija tensorprox je $ 822.85K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SN91 je 1.61M, s ukupnom količinom od 1614454.538619346. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 822.85K.