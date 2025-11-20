Tema Cijena danas

Trenutačna cijena Tema (TEMA) danas je $ 0.00008928, s promjenom od 0.55% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije TEMA u USD je $ 0.00008928 po TEMA.

Tema trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 88,567, s količinom u optjecaju od 999.95M TEMA. Tijekom posljednja 24 sata, TEMA trgovao je između $ 0.00008798 (niska) i $ 0.00008984 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.062646, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00008786.

U kratkoročnim performansama, TEMA se kretao -0.23% u posljednjem satu i -11.46% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Tema (TEMA)

Tržišna kapitalizacija $ 88.57K$ 88.57K $ 88.57K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 88.57K$ 88.57K $ 88.57K Količina u optjecaju 999.95M 999.95M 999.95M Ukupna količina 999,947,247.546387 999,947,247.546387 999,947,247.546387

Trenutačna tržišna kapitalizacija Tema je $ 88.57K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TEMA je 999.95M, s ukupnom količinom od 999947247.546387. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 88.57K.