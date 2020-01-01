Talis Protocol (TALIS) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Talis Protocol (TALIS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Talis Protocol (TALIS) Informacije governance token as well as part of the mechanism of fees collection. Službena web stranica: https://injective.talis.art/ Bijela knjiga: https://blog.talis.art/unveiling-talis-an-in-depth-exploration-of-the-marketplace-1d260078f40 Kupi TALIS odmah!

Talis Protocol (TALIS) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Talis Protocol (TALIS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 723.31K $ 723.31K $ 723.31K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 393.08M $ 393.08M $ 393.08M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.84M $ 1.84M $ 1.84M Povijesni maksimum: $ 0.500599 $ 0.500599 $ 0.500599 Povijesni minimum: $ 0.00131387 $ 0.00131387 $ 0.00131387 Trenutna cijena: $ 0.00184022 $ 0.00184022 $ 0.00184022 Saznajte više o cijeni Talis Protocol (TALIS)

Talis Protocol (TALIS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Talis Protocol (TALIS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj TALIS tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja TALIS tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku TALIS tokena, istražite TALIS cijenu tokena uživo!

