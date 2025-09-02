Talis Protocol (TALIS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00185791 24-satna najviša cijena $ 0.00193045 Najviša cijena ikada $ 0.500599 Najniža cijena $ 0.00131387 Promjena cijene (1H) -0.09% Promjena cijene (1D) +2.07% Promjena cijene (7D) -0.51%

Talis Protocol (TALIS) cijena u stvarnom vremenu je $0.00191889. Tijekom protekla 24 sata, TALIStrgovalo je između najniže cijene $ 0.00185791 i najviše cijene $ 0.00193045, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TALIS je $ 0.500599, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00131387.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TALIS se promijenio za -0.09% u posljednjih sat vremena, +2.07% u posljednjih 24 sata i -0.51% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Talis Protocol (TALIS)

Tržišna kapitalizacija $ 754.27K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.92M Količina u optjecaju 393.08M Ukupna količina 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Talis Protocol je $ 754.27K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TALIS je 393.08M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.92M.