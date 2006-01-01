Reservoir (DAM) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Reservoir (DAM), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Reservoir (DAM) Informacije Reservoir is a multicollateral yield bearing stablecoin backed by RWAs and onchain strategies (treasury bills, overcollateralized onchain lending, funding rate strategies). Službena web stranica: https://www.reservoir.xyz/ Bijela knjiga: https://docs.reservoir.xyz/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x0FedbA9178b70e8b54e2Af08eBffcf28A1e5A43B Kupi DAM odmah!

Reservoir (DAM) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Reservoir (DAM), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 8.73M $ 8.73M $ 8.73M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 199.99M $ 199.99M $ 199.99M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 43.63M $ 43.63M $ 43.63M Povijesni maksimum: $ 0.2356 $ 0.2356 $ 0.2356 Povijesni minimum: $ 0.03985198012867981 $ 0.03985198012867981 $ 0.03985198012867981 Trenutna cijena: $ 0.04363 $ 0.04363 $ 0.04363 Saznajte više o cijeni Reservoir (DAM)

Reservoir (DAM) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Reservoir (DAM) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DAM tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DAM tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DAM tokena, istražite DAM cijenu tokena uživo!

Reservoir (DAM) Povijest cijena Analiza povijesti cijena DAM pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite DAM povijest cijena odmah!

DAM Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide DAM? Naša DAM stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte DAM predviđanje cijene tokena odmah!

