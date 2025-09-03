Više o TAB

TabMan Logotip

TabMan Cijena (TAB)

Neuvršten

1 TAB u USD cijena uživo:

--
----
+2.80%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena TabMan (TAB)
TabMan (TAB) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00132248
$ 0.00132248$ 0.00132248

$ 0
$ 0$ 0

+0.06%

+2.81%

+5.29%

+5.29%

TabMan (TAB) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, TABtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TAB je $ 0.00132248, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TAB se promijenio za +0.06% u posljednjih sat vremena, +2.81% u posljednjih 24 sata i +5.29% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu TabMan (TAB)

$ 40.69K
$ 40.69K$ 40.69K

--
----

$ 40.69K
$ 40.69K$ 40.69K

10.00B
10.00B 10.00B

9,999,999,340.0
9,999,999,340.0 9,999,999,340.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija TabMan je $ 40.69K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TAB je 10.00B, s ukupnom količinom od 9999999340.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 40.69K.

TabMan (TAB) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz TabMan u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz TabMan u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz TabMan u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz TabMan u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+2.81%
30 dana$ 0+20.68%
60 dana$ 0+30.92%
90 dana$ 0--

Što je TabMan (TAB)

Tabman is a superhero-themed meme coin designed to operate within the Dextab portal ecosystem. The $TAB token aims to create a fun and engaging environment in the decentralized finance (DeFi) space. The project features a Buyback and Burn mechanism that enhances the token's scarcity, thereby increasing its potential value for holders. A portion of the fees from Dextab is allocated to repurchase $TAB from the market, effectively reducing the total supply over time. Tabman also provides users with seamless trading tools, including limit order features, allowing for efficient token exchanges within the Dextab ecosystem. The platform is designed to offer a user-friendly interface and low trading fees, promoting an enhanced trading experience. Community engagement is central to Tabman's growth strategy, fostering a vibrant user base through viral marketing and social interactions. The roadmap outlines various phases, including initial foundation and launch, enhancements and partnerships, and future growth through interoperability across multiple blockchain networks. Tokenomics for $TAB include a total supply of 10 billion tokens, with allocations for presale (30%), staking and bonuses (15%), marketing (20%), liquidity (30%), and airdrops (5%). This distribution aims to support the project's long-term sustainability and community appreciation.

TabMan Predviđanje cijene (USD)

Koliko će TabMan (TAB) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših TabMan (TAB) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za TabMan.

Provjerite TabMan predviđanje cijene sada!

TAB u lokalnim valutama

TabMan (TAB) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike TabMan (TAB) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o TAB opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o TabMan (TAB)

Koliko TabMan (TAB) vrijedi danas?
Cijena TAB uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena TAB u USD?
Trenutačna cijena TAB u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija TabMan?
Tržišna kapitalizacija za TAB je $ 40.69K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za TAB?
Količina u optjecaju za TAB je 10.00B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za TAB?
TAB je postigao ATH cijenu od 0.00132248 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za TAB?
TAB je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za TAB?
24-satni obujam trgovanja za TAB je -- USD.
Hoće li TAB još narasti ove godine?
TAB mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte TAB predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.