TabMan (TAB) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00132248$ 0.00132248 $ 0.00132248 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.06% Promjena cijene (1D) +2.81% Promjena cijene (7D) +5.29% Promjena cijene (7D) +5.29%

TabMan (TAB) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, TABtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TAB je $ 0.00132248, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TAB se promijenio za +0.06% u posljednjih sat vremena, +2.81% u posljednjih 24 sata i +5.29% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu TabMan (TAB)

Tržišna kapitalizacija $ 40.69K$ 40.69K $ 40.69K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 40.69K$ 40.69K $ 40.69K Količina u optjecaju 10.00B 10.00B 10.00B Ukupna količina 9,999,999,340.0 9,999,999,340.0 9,999,999,340.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija TabMan je $ 40.69K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TAB je 10.00B, s ukupnom količinom od 9999999340.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 40.69K.