Sus Cijena danas

Trenutačna cijena Sus (SUS) danas je $ 0.00001162, s promjenom od 1.69% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije SUS u USD je $ 0.00001162 po SUS.

Sus trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 11,617.78, s količinom u optjecaju od 999.51M SUS. Tijekom posljednja 24 sata, SUS trgovao je između $ 0.0000111 (niska) i $ 0.00001182 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00493113, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00001056.

U kratkoročnim performansama, SUS se kretao -- u posljednjem satu i -15.69% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Sus (SUS)

Tržišna kapitalizacija $ 11.62K$ 11.62K $ 11.62K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 11.62K$ 11.62K $ 11.62K Količina u optjecaju 999.51M 999.51M 999.51M Ukupna količina 999,514,014.126698 999,514,014.126698 999,514,014.126698

Trenutačna tržišna kapitalizacija Sus je $ 11.62K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SUS je 999.51M, s ukupnom količinom od 999514014.126698. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 11.62K.