Superfriend (SUPFRIEND) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00194839$ 0.00194839 $ 0.00194839 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +2.56% Promjena cijene (1D) +1.58% Promjena cijene (7D) -18.69% Promjena cijene (7D) -18.69%

Superfriend (SUPFRIEND) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SUPFRIENDtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SUPFRIEND je $ 0.00194839, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SUPFRIEND se promijenio za +2.56% u posljednjih sat vremena, +1.58% u posljednjih 24 sata i -18.69% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Superfriend (SUPFRIEND)

Tržišna kapitalizacija $ 70.36K$ 70.36K $ 70.36K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 70.36K$ 70.36K $ 70.36K Količina u optjecaju 999.97M 999.97M 999.97M Ukupna količina 999,970,794.945202 999,970,794.945202 999,970,794.945202

Trenutačna tržišna kapitalizacija Superfriend je $ 70.36K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SUPFRIEND je 999.97M, s ukupnom količinom od 999970794.945202. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 70.36K.