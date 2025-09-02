Strong (STRONG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.385838 24-satna najviša cijena $ 1.74 Najviša cijena ikada $ 1,217.44 Najniža cijena $ 0.056894 Promjena cijene (1H) -0.98% Promjena cijene (1D) -1.65% Promjena cijene (7D) -2.71%

Strong (STRONG) cijena u stvarnom vremenu je $1.71. Tijekom protekla 24 sata, STRONGtrgovalo je između najniže cijene $ 0.385838 i najviše cijene $ 1.74, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena STRONG je $ 1,217.44, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.056894.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, STRONG se promijenio za -0.98% u posljednjih sat vremena, -1.65% u posljednjih 24 sata i -2.71% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Strong (STRONG)

Tržišna kapitalizacija $ 682.71K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 903.10K Količina u optjecaju 399.82K Ukupna količina 528,886.0991521602

Trenutačna tržišna kapitalizacija Strong je $ 682.71K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju STRONG je 399.82K, s ukupnom količinom od 528886.0991521602. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 903.10K.