Streamr (DATA) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Streamr (DATA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.

Streamr (DATA) Informacije Streamr is building decentralized infrastructure for real-time data. Our goal is to enable data to be transported, shared, and monetised securely and scalably without intermediaries. By facilitating new types of data pipelines and ecosystems, we support and accelerate the birth of the Web 3.0, in which decentralized applications can securely exchange data and value. Službena web stranica: https://streamr.network/ Kupi DATA odmah!

Streamr (DATA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Streamr (DATA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 11.69M $ 11.69M $ 11.69M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 767.12M $ 767.12M $ 767.12M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 15.25M $ 15.25M $ 15.25M Povijesni maksimum: $ 0.209972 $ 0.209972 $ 0.209972 Povijesni minimum: $ 0.0117923 $ 0.0117923 $ 0.0117923 Trenutna cijena: $ 0.01524851 $ 0.01524851 $ 0.01524851 Saznajte više o cijeni Streamr (DATA)

Streamr (DATA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Streamr (DATA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DATA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DATA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DATA tokena, istražite DATA cijenu tokena uživo!

