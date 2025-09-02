Streamr (DATA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.01510955 24-satna najniža cijena $ 0.01593504 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 0.209972 Najniža cijena $ 0.0117923 Promjena cijene (1H) +0.23% Promjena cijene (1D) -0.27% Promjena cijene (7D) +1.73%

Streamr (DATA) cijena u stvarnom vremenu je $0.01584497. Tijekom protekla 24 sata, DATAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01510955 i najviše cijene $ 0.01593504, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DATA je $ 0.209972, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0117923.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DATA se promijenio za +0.23% u posljednjih sat vremena, -0.27% u posljednjih 24 sata i +1.73% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Streamr (DATA)

Tržišna kapitalizacija $ 12.15M$ 12.15M $ 12.15M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 15.84M$ 15.84M $ 15.84M Količina u optjecaju 767.12M 767.12M 767.12M Ukupna količina 1,000,541,714.0 1,000,541,714.0 1,000,541,714.0

