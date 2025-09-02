Storb (SN26) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.954846 $ 0.954846 $ 0.954846 24-satna najniža cijena $ 1.15 $ 1.15 $ 1.15 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.954846$ 0.954846 $ 0.954846 24-satna najviša cijena $ 1.15$ 1.15 $ 1.15 Najviša cijena ikada $ 1.7$ 1.7 $ 1.7 Najniža cijena $ 0.683804$ 0.683804 $ 0.683804 Promjena cijene (1H) +0.08% Promjena cijene (1D) +6.82% Promjena cijene (7D) -11.88% Promjena cijene (7D) -11.88%

Storb (SN26) cijena u stvarnom vremenu je $1.045. Tijekom protekla 24 sata, SN26trgovalo je između najniže cijene $ 0.954846 i najviše cijene $ 1.15, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SN26 je $ 1.7, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.683804.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SN26 se promijenio za +0.08% u posljednjih sat vremena, +6.82% u posljednjih 24 sata i -11.88% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Storb (SN26)

Tržišna kapitalizacija $ 2.35M$ 2.35M $ 2.35M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.35M$ 2.35M $ 2.35M Količina u optjecaju 2.25M 2.25M 2.25M Ukupna količina 2,249,481.433610792 2,249,481.433610792 2,249,481.433610792

Trenutačna tržišna kapitalizacija Storb je $ 2.35M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SN26 je 2.25M, s ukupnom količinom od 2249481.433610792. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.35M.