StakeWise (SWISE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00461789 24-satna najniža cijena $ 0.02207506 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 0.358418 Najniža cijena $ 0.00461789 Promjena cijene (1H) +0.16% Promjena cijene (1D) -6.04% Promjena cijene (7D) -7.92%

StakeWise (SWISE) cijena u stvarnom vremenu je $0.02074019. Tijekom protekla 24 sata, SWISEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00461789 i najviše cijene $ 0.02207506, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SWISE je $ 0.358418, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00461789.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SWISE se promijenio za +0.16% u posljednjih sat vremena, -6.04% u posljednjih 24 sata i -7.92% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu StakeWise (SWISE)

Tržišna kapitalizacija $ 11.71M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 20.72M Količina u optjecaju 565.16M Ukupna količina 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija StakeWise je $ 11.71M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SWISE je 565.16M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 20.72M.