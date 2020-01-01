StakeWise (SWISE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u StakeWise (SWISE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

StakeWise (SWISE) Informacije StakeWise is a liquid Ethereum staking protocol that tokenizes users' deposits and staking rewards as sETH2 (deposit token) and rETH2 (reward token). All tokens are mapped 1:1 to ETH in the Pool and can be used as a representation of staked Ether in the DeFi ecosystem. Službena web stranica: https://stakewise.io/

StakeWise (SWISE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za StakeWise (SWISE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 12.44M $ 12.44M $ 12.44M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 565.16M $ 565.16M $ 565.16M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 22.02M $ 22.02M $ 22.02M Povijesni maksimum: $ 0.358418 $ 0.358418 $ 0.358418 Povijesni minimum: $ 0.00461789 $ 0.00461789 $ 0.00461789 Trenutna cijena: $ 0.02201716 $ 0.02201716 $ 0.02201716

StakeWise (SWISE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike StakeWise (SWISE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SWISE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SWISE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SWISE tokena, istražite SWISE cijenu tokena uživo!

