STAKE (STAKE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.101502 $ 0.101502 $ 0.101502 24-satna najniža cijena $ 0.106207 $ 0.106207 $ 0.106207 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.101502$ 0.101502 $ 0.101502 24-satna najviša cijena $ 0.106207$ 0.106207 $ 0.106207 Najviša cijena ikada $ 43.0$ 43.0 $ 43.0 Najniža cijena $ 0.00478135$ 0.00478135 $ 0.00478135 Promjena cijene (1H) -0.31% Promjena cijene (1D) -1.56% Promjena cijene (7D) -5.66% Promjena cijene (7D) -5.66%

STAKE (STAKE) cijena u stvarnom vremenu je $0.104531. Tijekom protekla 24 sata, STAKEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.101502 i najviše cijene $ 0.106207, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena STAKE je $ 43.0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00478135.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, STAKE se promijenio za -0.31% u posljednjih sat vremena, -1.56% u posljednjih 24 sata i -5.66% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu STAKE (STAKE)

Tržišna kapitalizacija $ 193.19K$ 193.19K $ 193.19K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 915.13K$ 915.13K $ 915.13K Količina u optjecaju 1.85M 1.85M 1.85M Ukupna količina 8,754,613.048576111 8,754,613.048576111 8,754,613.048576111

Trenutačna tržišna kapitalizacija STAKE je $ 193.19K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju STAKE je 1.85M, s ukupnom količinom od 8754613.048576111. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 915.13K.