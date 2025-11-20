Speedrun Cijena danas

Trenutačna cijena Speedrun (SPEED) danas je $ 0.00018622, s promjenom od 4.40% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije SPEED u USD je $ 0.00018622 po SPEED.

Speedrun trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 186,127, s količinom u optjecaju od 1.00B SPEED. Tijekom posljednja 24 sata, SPEED trgovao je između $ 0.00017957 (niska) i $ 0.00019502 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00101774, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00017957.

U kratkoročnim performansama, SPEED se kretao +0.01% u posljednjem satu i -45.42% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Speedrun (SPEED)

Tržišna kapitalizacija $ 186.13K$ 186.13K $ 186.13K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 186.13K$ 186.13K $ 186.13K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Speedrun je $ 186.13K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SPEED je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 186.13K.