Solv Protocol BTC Cijena (SOLVBTC)

$109,606
+0.10%1D
Grafikon aktualnih cijena Solv Protocol BTC (SOLVBTC)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:43:04 (UTC+8)

Solv Protocol BTC (SOLVBTC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 107,355
24-satna najniža cijena
$ 110,361
24-satna najviša cijena

$ 107,355
$ 110,361
$ 123,975
$ 49,058
-0.17%

+0.28%

-0.18%

-0.18%

Solv Protocol BTC (SOLVBTC) cijena u stvarnom vremenu je $109,760. Tijekom protekla 24 sata, SOLVBTCtrgovalo je između najniže cijene $ 107,355 i najviše cijene $ 110,361, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SOLVBTC je $ 123,975, dok je najniža cijena svih vremena $ 49,058.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SOLVBTC se promijenio za -0.17% u posljednjih sat vremena, +0.28% u posljednjih 24 sata i -0.18% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Solv Protocol BTC (SOLVBTC)

$ 1.14B
--
$ 1.14B
10.41K
10,407.51711367199
Trenutačna tržišna kapitalizacija Solv Protocol BTC je $ 1.14B, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SOLVBTC je 10.41K, s ukupnom količinom od 10407.51711367199. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.14B.

Solv Protocol BTC (SOLVBTC) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Solv Protocol BTC u USD iznosila je $ +310.25.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Solv Protocol BTC u USD iznosila je $ -3,427.1791680000.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Solv Protocol BTC u USD iznosila je $ +705.6250880000.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Solv Protocol BTC u USD iznosila je $ +4,350.8697043595.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +310.25+0.28%
30 dana$ -3,427.1791680000-3.12%
60 dana$ +705.6250880000+0.64%
90 dana$ +4,350.8697043595+4.13%

Što je Solv Protocol BTC (SOLVBTC)

SolvBTC addresses the significant gap in the Bitcoin ecosystem by providing a native yield solution. It fosters an inclusive and efficient BTCFi ecosystem, offering Bitcoin holders unprecedented opportunities for growth and participation.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu.

Resurs Solv Protocol BTC (SOLVBTC)

Službena web-stranica

Solv Protocol BTC Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Solv Protocol BTC (SOLVBTC) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Solv Protocol BTC (SOLVBTC) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Solv Protocol BTC.

Provjerite Solv Protocol BTC predviđanje cijene sada!

SOLVBTC u lokalnim valutama

Solv Protocol BTC (SOLVBTC) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Solv Protocol BTC (SOLVBTC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SOLVBTC opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Solv Protocol BTC (SOLVBTC)

Koliko Solv Protocol BTC (SOLVBTC) vrijedi danas?
Cijena SOLVBTC uživo u USD je 109,760 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SOLVBTC u USD?
Trenutačna cijena SOLVBTC u USD je $ 109,760. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Solv Protocol BTC?
Tržišna kapitalizacija za SOLVBTC je $ 1.14B USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SOLVBTC?
Količina u optjecaju za SOLVBTC je 10.41K USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SOLVBTC?
SOLVBTC je postigao ATH cijenu od 123,975 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SOLVBTC?
SOLVBTC je vidio ATL cijenu od 49,058 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SOLVBTC?
24-satni obujam trgovanja za SOLVBTC je -- USD.
Hoće li SOLVBTC još narasti ove godine?
SOLVBTC mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SOLVBTC predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Solv Protocol BTC (SOLVBTC) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.