Solv Protocol BTC (SOLVBTC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 107,355 $ 107,355 $ 107,355 24-satna najniža cijena $ 110,361 $ 110,361 $ 110,361 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 107,355$ 107,355 $ 107,355 24-satna najviša cijena $ 110,361$ 110,361 $ 110,361 Najviša cijena ikada $ 123,975$ 123,975 $ 123,975 Najniža cijena $ 49,058$ 49,058 $ 49,058 Promjena cijene (1H) -0.17% Promjena cijene (1D) +0.28% Promjena cijene (7D) -0.18% Promjena cijene (7D) -0.18%

Solv Protocol BTC (SOLVBTC) cijena u stvarnom vremenu je $109,760. Tijekom protekla 24 sata, SOLVBTCtrgovalo je između najniže cijene $ 107,355 i najviše cijene $ 110,361, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SOLVBTC je $ 123,975, dok je najniža cijena svih vremena $ 49,058.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SOLVBTC se promijenio za -0.17% u posljednjih sat vremena, +0.28% u posljednjih 24 sata i -0.18% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Solv Protocol BTC (SOLVBTC)

Tržišna kapitalizacija $ 1.14B$ 1.14B $ 1.14B Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.14B$ 1.14B $ 1.14B Količina u optjecaju 10.41K 10.41K 10.41K Ukupna količina 10,407.51711367199 10,407.51711367199 10,407.51711367199

Trenutačna tržišna kapitalizacija Solv Protocol BTC je $ 1.14B, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SOLVBTC je 10.41K, s ukupnom količinom od 10407.51711367199. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.14B.