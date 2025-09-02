Više o SPX

SPX6900 Logotip

SPX6900 Cijena(SPX)

1 SPX u USD cijena uživo:

$1.0815
-2.32%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena SPX6900 (SPX)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 10:26:35 (UTC+8)

SPX6900 (SPX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 1.0357
24-satna najniža cijena
$ 1.2069
24-satna najviša cijena

$ 1.0357
$ 1.2069
$ 2.276243240417843
$ 0.000002634158164523
+0.52%

-2.32%

-10.10%

-10.10%

SPX6900 (SPX) cijena u stvarnom vremenu je $ 1.0815. Tijekom protekla 24 sata, SPXtrgovalo je između najniže cijene $ 1.0357 i najviše cijene $ 1.2069, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SPX je $ 2.276243240417843, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000002634158164523.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SPX se promijenio za +0.52% u posljednjih sat vremena, -2.32% u posljednjih 24 sata i -10.10% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SPX6900 (SPX)

No.75

$ 1.01B
$ 775.14K
$ 1.08B
930.99M
1,000,000,000
930,993,090.07
93.09%

0.02%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija SPX6900 je $ 1.01B, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 775.14K. Količina u optjecaju SPX je 930.99M, s ukupnom količinom od 930993090.07. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.08B.

SPX6900 (SPX) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena SPX6900 za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.025687-2.32%
30 dana$ -0.4556-29.65%
60 dana$ -0.198-15.48%
90 dana$ -0.0685-5.96%
SPX6900 promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u SPX od $ -0.025687 (-2.32%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

SPX6900 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.4556 (-29.65%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

SPX6900 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u SPX od $ -0.198 (-15.48%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

SPX6900 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0685 (-5.96%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena SPX6900 (SPX)?

Pogledajte SPX6900 stranicu Povijest cijena sada.

Što je SPX6900 (SPX)

SPX6900 is a parody memecoin inspired by the iconic S&P 500, the go-to stock market index. It offers a satirical twist on established financial systems. It's built around the idea that 6900 is a "bigger number" than 500, humorously suggesting that SPX6900 holds more value or significance than the S&P 500 index.

SPX6900 dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskuseni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje SPX6900 ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti SPX dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o SPX6900 na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje SPX6900 učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

SPX6900 Predviđanje cijene (USD)

Koliko će SPX6900 (SPX) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših SPX6900 (SPX) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za SPX6900.

Provjerite SPX6900 predviđanje cijene sada!

SPX6900 (SPX) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike SPX6900 (SPX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SPX opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti SPX6900 (SPX)

Tražiš kako kupiti SPX6900? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti SPX6900 na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

SPX u lokalnim valutama

SPX6900 Resurs

Za dublje razumijevanje SPX6900, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena SPX6900 web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o SPX6900

Koliko SPX6900 (SPX) vrijedi danas?
Cijena SPX uživo u USD je 1.0815 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SPX u USD?
Trenutačna cijena SPX u USD je $ 1.0815. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija SPX6900?
Tržišna kapitalizacija za SPX je $ 1.01B USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SPX?
Količina u optjecaju za SPX je 930.99M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SPX?
SPX je postigao ATH cijenu od 2.276243240417843 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SPX?
SPX je vidio ATL cijenu od 0.000002634158164523 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SPX?
24-satni obujam trgovanja za SPX je $ 775.14K USD.
Hoće li SPX još narasti ove godine?
SPX mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SPX predviđanje cijene za detaljniju analizu.
SPX6900 (SPX) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

