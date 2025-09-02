SPX6900 (SPX) cijena u stvarnom vremenu je $ 1.0815. Tijekom protekla 24 sata, SPXtrgovalo je između najniže cijene $ 1.0357 i najviše cijene $ 1.2069, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SPX je $ 2.276243240417843, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000002634158164523.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SPX se promijenio za +0.52% u posljednjih sat vremena, -2.32% u posljednjih 24 sata i -10.10% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu SPX6900 (SPX)
Trenutačna tržišna kapitalizacija SPX6900 je $ 1.01B, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 775.14K. Količina u optjecaju SPX je 930.99M, s ukupnom količinom od 930993090.07. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.08B.
SPX6900 (SPX) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena SPX6900 za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.025687
-2.32%
30 dana
$ -0.4556
-29.65%
60 dana
$ -0.198
-15.48%
90 dana
$ -0.0685
-5.96%
SPX6900 promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u SPX od $ -0.025687 (-2.32%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
SPX6900 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.4556 (-29.65%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
SPX6900 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u SPX od $ -0.198 (-15.48%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
SPX6900 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0685 (-5.96%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
SPX6900 is a parody memecoin inspired by the iconic S&P 500, the go-to stock market index. It offers a satirical twist on established financial systems. It's built around the idea that 6900 is a "bigger number" than 500, humorously suggesting that SPX6900 holds more value or significance than the S&P 500 index.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.