Solv Protocol BTC (SOLVBTC) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Solv Protocol BTC (SOLVBTC), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Solv Protocol BTC (SOLVBTC) Informacije SolvBTC addresses the significant gap in the Bitcoin ecosystem by providing a native yield solution. It fosters an inclusive and efficient BTCFi ecosystem, offering Bitcoin holders unprecedented opportunities for growth and participation. Službena web stranica: https://app.solv.finance/solvbtc Bijela knjiga: https://docs.solv.finance/solv-documentation Kupi SOLVBTC odmah!

Solv Protocol BTC (SOLVBTC) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Solv Protocol BTC (SOLVBTC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.12B $ 1.12B $ 1.12B Ukupna količina: $ 10.19K $ 10.19K $ 10.19K Količina u optjecaju: $ 10.19K $ 10.19K $ 10.19K FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.12B $ 1.12B $ 1.12B Povijesni maksimum: $ 123,975 $ 123,975 $ 123,975 Povijesni minimum: $ 49,058 $ 49,058 $ 49,058 Trenutna cijena: $ 109,357 $ 109,357 $ 109,357 Saznajte više o cijeni Solv Protocol BTC (SOLVBTC)

Solv Protocol BTC (SOLVBTC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Solv Protocol BTC (SOLVBTC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SOLVBTC tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SOLVBTC tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SOLVBTC tokena, istražite SOLVBTC cijenu tokena uživo!

SOLVBTC Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide SOLVBTC? Naša SOLVBTC stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte SOLVBTC predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!