SolMail (MAIL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00143592 $ 0.00143592 $ 0.00143592 24-satna najniža cijena $ 0.00153102 $ 0.00153102 $ 0.00153102 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00143592$ 0.00143592 $ 0.00143592 24-satna najviša cijena $ 0.00153102$ 0.00153102 $ 0.00153102 Najviša cijena ikada $ 0.07829$ 0.07829 $ 0.07829 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.74% Promjena cijene (1D) +2.72% Promjena cijene (7D) +74.08% Promjena cijene (7D) +74.08%

SolMail (MAIL) cijena u stvarnom vremenu je $0.00153231. Tijekom protekla 24 sata, MAILtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00143592 i najviše cijene $ 0.00153102, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MAIL je $ 0.07829, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MAIL se promijenio za +0.74% u posljednjih sat vremena, +2.72% u posljednjih 24 sata i +74.08% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SolMail (MAIL)

Tržišna kapitalizacija $ 1.53M$ 1.53M $ 1.53M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.53M$ 1.53M $ 1.53M Količina u optjecaju 999.99M 999.99M 999.99M Ukupna količina 999,990,027.0 999,990,027.0 999,990,027.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija SolMail je $ 1.53M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MAIL je 999.99M, s ukupnom količinom od 999990027.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.53M.