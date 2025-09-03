SOLENG (SOLENG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00928559$ 0.00928559 $ 0.00928559 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.16% Promjena cijene (1D) +0.76% Promjena cijene (7D) +9.92% Promjena cijene (7D) +9.92%

SOLENG (SOLENG) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SOLENGtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SOLENG je $ 0.00928559, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SOLENG se promijenio za -1.16% u posljednjih sat vremena, +0.76% u posljednjih 24 sata i +9.92% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SOLENG (SOLENG)

Tržišna kapitalizacija $ 103.76K$ 103.76K $ 103.76K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 103.76K$ 103.76K $ 103.76K Količina u optjecaju 999.40M 999.40M 999.40M Ukupna količina 999,396,529.889924 999,396,529.889924 999,396,529.889924

Trenutačna tržišna kapitalizacija SOLENG je $ 103.76K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SOLENG je 999.40M, s ukupnom količinom od 999396529.889924. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 103.76K.