$0.0001038
Grafikon aktualnih cijena SOLENG (SOLENG)
SOLENG (SOLENG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0
$ 0.00928559
$ 0
-1.16%

+0.76%

+9.92%

+9.92%

SOLENG (SOLENG) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SOLENGtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SOLENG je $ 0.00928559, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SOLENG se promijenio za -1.16% u posljednjih sat vremena, +0.76% u posljednjih 24 sata i +9.92% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SOLENG (SOLENG)

$ 103.76K
--
$ 103.76K
999.40M
999,396,529.889924
Trenutačna tržišna kapitalizacija SOLENG je $ 103.76K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SOLENG je 999.40M, s ukupnom količinom od 999396529.889924. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 103.76K.

SOLENG (SOLENG) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz SOLENG u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz SOLENG u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz SOLENG u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz SOLENG u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.76%
30 dana$ 0+36.75%
60 dana$ 0+18.35%
90 dana$ 0--

Što je SOLENG (SOLENG)

Soleng is a next-generation solutions engineering agent designed to transform Web3 development. By streamlining complex processes, providing actionable code feedback, and fostering collaboration, Soleng accelerates innovation in decentralized applications and Agent DeFi while ensuring scalability, reliability, and safety. Founded by Lostgirldev, an experienced developer with a strong AI and crypto background, Soleng has been in development for over a year with support from top industry experts. Initial features will focus on improving GitHub workflows and repository management, with plans for a private terminal and live tutorials in the future. The project is backed by a community-driven token launched on Pump.fun, with 75% of the supply allocated to users. Token value accrues through fees for gated access and technical services, with a deflationary burn mechanism enhancing long-term value. Soleng is set to become the leading technical agent in Web3, driving innovation with efficiency and clarity.

Resurs SOLENG (SOLENG)

Službena web-stranica

SOLENG Predviđanje cijene (USD)

Koliko će SOLENG (SOLENG) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših SOLENG (SOLENG) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za SOLENG.

Provjerite SOLENG predviđanje cijene sada!

SOLENG u lokalnim valutama

SOLENG (SOLENG) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike SOLENG (SOLENG) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SOLENG opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o SOLENG (SOLENG)

Koliko SOLENG (SOLENG) vrijedi danas?
Cijena SOLENG uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SOLENG u USD?
Trenutačna cijena SOLENG u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija SOLENG?
Tržišna kapitalizacija za SOLENG je $ 103.76K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SOLENG?
Količina u optjecaju za SOLENG je 999.40M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SOLENG?
SOLENG je postigao ATH cijenu od 0.00928559 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SOLENG?
SOLENG je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SOLENG?
24-satni obujam trgovanja za SOLENG je -- USD.
Hoće li SOLENG još narasti ove godine?
SOLENG mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SOLENG predviđanje cijene za detaljniju analizu.
